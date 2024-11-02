الأعرجي ولوكاس سخرورس على طاولة واحدة لبحث التعاون بين العراق وبعثة الناتو

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم السبت، بعثة الناتو في العراق، لوكاس سخرورس".وتناول اللقاء – بحسب البيان - بحث تعزيز أطر بين وبعثة الناتو وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، لاسيما الاستفادة في القوات الأمنية بوصفها بعثة استشارية وتدريبية وليست قتالية.وجدد الأعرجي، التأكيد على ان حريص على العمل مع بعثة الناتو، مشددا على أهمية دعم البعثة للقوات العراقية.من جانبه، أكد بعثة الناتو في العراق، أن الحاجة مستمرة لتبادل الخبرات والاستفادة بين والبعثة، لما يمتلكه من خبرة طويلة ومتراكمة.