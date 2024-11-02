السامرائي يؤكد ضرورة الاحتكام للمواقف المتوازنة التي يتبناها المجمع الفقهي

وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، ان "السامرائي استقبل وفداً رفيعاً من المجمع الفقهي لكبار العلماء، حيث ناقش اللقاء أهم والمستجدات السياسية والأمنية في والمنطقة، بما في ذلك العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وجهود نصرة القضية الفلسطينية".وأشاد السامرائي، بحسب البيان، بـ"الدور المهم الذي يضطلع به المجمع بوصفه المرجعية المؤسسية لسنة العراق، وعلى رأسه كبير العلماء الشيخ أحمد حسن الطه".وأكد الجانبان، وفقاً للبيان، على "ضرورة الاحتكام إلى المواقف والآراء الفقهية المتوازنة والإسهامات التشريعية التي يتبناها المجمع الفقهي لكبار العلماء، بما يسهم في تعزيز الوحدة والاستقرار داخل المجتمع العراقي"، فيما حضر اللقاء عدد من نواب وقيادات تحالف العزم".