المالكي يستقبل المشهداني ويؤكدان أهمية تفعيل آليات عمل البرلمان

وقال رئيس الائتلاف في بيان ورد لـ نيوز، إن "الجانبين اكدا على أهمية تفعيل آليات عمل السلطة التشريعية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية ورئاسة مجلس والعمل على تقديم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن ومصالح البلد العليا".بدوره، اكد المشهداني سعي رئاسة مجلس إلى "المضي قدماً في إكمال مهامها"، مشيدا بـ"مواقفه الداعمة للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد"، بحسب البيان.