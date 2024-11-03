القضاء الإداري يوقف إقالة عمر الكروي من رئاسة مجلس ديالى (وثيقة)

نيوز – سياسة



أصدرت الإداري، اليوم الأحد، قراراً يقضي بإيقاف إقالة عمر الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة .





الوثيقة ادناه: ووفقا للقرار الصادر عن والمذيل بتوقيع رئيسها المستشار عثمان العبودي بتاريخ الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، فإن وجدت شروط اصدار الامر الولائي متوافرة وعليه قررت ايقاف تنفيذ القرارين المتضمنين اقالة الكروي من منصبه.الوثيقة ادناه:

