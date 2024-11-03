السوداني والمشهداني يبحثان التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أن الأخير "قدم التهاني للمشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، مؤكداً أن إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم يعزز الاستقرار والاجتماعي، ويرسخ الخيار الديمقراطي لجميع القوى السياسية".وأكد رئيس "أهمية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتكامل في عملهما من أجل إكمال متطلبات البرنامج الحكومي، وبما يسهم في تلبية طموح أبناء شعبنا في مختلف المجالات".