ماذا ينتظر الاتحاد الوطني الكردستاني من المشهداني؟.. السومرية تكشف

وقالت منصور في حديث للسومرية نيوز: "نبارك لمحمود المشهداني لتسنمه منصب رئيس مجلس وان يكون خير عون لاستقلاليه المجلس".اكدت ان "الأولويات التي نتمناها ان تكون على جدول اعماله هي تشريع القوانين المهمة التي لم تشرع لغاية وأيضا إحياء الدور الرقابي والاستجوابات المطروحة مسبقا".وأشارت الى انه "نتمنى المضي بجميع طلبات الاستجواب وتفعيل الدور الرقابي للنائب وارجاع هبية مجلس كما كانت عليه سابقا".