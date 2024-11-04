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العراق يؤكد أهمية وقف توسع الحرب ويرفض استخدام أجوائه
سياسة
2024-11-04 | 12:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
328 مشاهدة
أكد وزير الخارجية
فؤاد
حسين، الاثنين، أهمية وقف توسع رقعة الحرب، فيما شدد على رفض
العراق
استخدام أجوائه في هذه الحرب.
وقالت الخارجية في بيان، "أجرى
نائب
رئيس
مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
فؤاد
حسين، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين
البلدين
وسبل تطويرها في مختلف المجالات".
وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية وقف توسع رقعة الحرب وتجنيب
العراق
مخاطرها، مع التشديد على منع استخدام الأجواء العراقية في هذه الحرب".
وتابع البيان "تم بحث مشاركة
العراق
في مؤتمر المناخ المقرر عقده في
العاصمة
الأذربيجانية باكو خلال الشهر الجاري".
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