العراق يؤكد أهمية وقف توسع الحرب ويرفض استخدام أجوائه

أكد وزير الخارجية حسين، الاثنين، أهمية وقف توسع رقعة الحرب، فيما شدد على رفض استخدام أجوائه في هذه الحرب.

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وقالت الخارجية في بيان، "أجرى رئيس ووزير الخارجية حسين، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين وسبل تطويرها في مختلف المجالات".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية وقف توسع رقعة الحرب وتجنيب مخاطرها، مع التشديد على منع استخدام الأجواء العراقية في هذه الحرب".

وتابع البيان "تم بحث مشاركة في مؤتمر المناخ المقرر عقده في الأذربيجانية باكو خلال الشهر الجاري".