الإطار التنسيقي يدعو البرلمان لتمديد فصله التشريعي

دعا الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، مجلس إلى تمديد فصله التشريعي، كما دعاه الى تقليص عطلته.





وقال الاطار في بيان، إن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في الدكتور حيدر لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والاقليمية".

وجدد الاطار التنسيقي بحسب البيان "تأييده لبيان المرجع الاعلى"، معتبراً إياه "خارطة طريق للتنمية والاستقرار في العراق".

وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي دعا مجلس إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع انجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة".

كما ناقش الاطار التنسيقي "الوضع الامني في المنطقة وتأثيراته وضرورة مواصلة دعم الشعبين اللبناني والفلسطيني امام همجية العدوان الصهيوني".