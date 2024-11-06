علي العلاق يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان خلال لقاء سفيرها.. هذا ما تم بحثه

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان ورد لـ نيوز، ان "علي العلاق استقبل السفير الأذربيجاني لدى نصير محمدوف، إذ جرى خلال اللقاء، بحث علاقات بين وأذربيجان والسبل الكفيلة بتطويرها لتشمل مجالات إقتصادية مختلفة".وأكد العلاق "ضرورة الارتقاء بطبيعة العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق في المجال المصرفي للبلدين، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية".وأشار الى ان "أهمية على مستوى تبادل الخبرات وعملية تحويل الأموال لتسهيل التجارة بين البلدين".من جانبه اكد السفير على "أهمية العلاقات الاقتصادية مع وضرورة تذليل العقبات لتعزيز ونموها"، موجهاً دعوة للعلاق "لزيارة اذربيجان تمهيداً لتعاون مستقبلي في مجالاتٍ اقتصادية ومصرفية".