بكتاب رسمي.. السوداني يوافق على تسليم مطار النجف للمحافظ كناوي

نيوز – سياسة



وافقت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مطار الأشرف الى المحافظ يوسف كناوي.





أدناه نص القرار: وحصلت نيوز رسمي صادر من رئاسة الوزراء نص على موافقة رئيس على المطار لمحافظ يوسف كناوي.أدناه نص القرار:

