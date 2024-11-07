مجلس النواب يقرر تمديد الفصل التشريعي

وقالت الإعلامية لمجلس في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، انه "قررت رئاسة تمديد الفصل التشريعي لمدة ٣٠ يوما اعتبارا من تاريخ 9 /11/2024".يذكر ان مجلس نجح خلال جلسة يوم الخميس الماضي من انتخاب رئيس للمجلس عبر اختيار النائب المشهداني رئيسا بعد جولتين من التصويت.