البارتي يوجه طلباً عبر السومرية للمشاركين بتشكيل حكومة الإقليم.. ما هو؟

وقال سلمان في حديث خاص للسومرية نيوز: "بادرنا قبل جميع الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية في إقليم بعد البرلمانية الناجحة التي برهن للعالم اجمع النهج الديمقراطي لأبناء الإقليم وللحكومة الإقليم وللأحزاب السياسة الكردستانية بشكل خاص بتحقيق حكومة ناجحة"، مضيفا: "ما كان قبل لن يكون بعد وليس لدينا أي خطوط حمر مع جميع الأحزاب السياسة وايدي الديمقراطي الكردستاني ممدودة للجميع للأحزاب السياسية التي شاركت في السابقة والتي فازت في بمقاعد حزب زخمها الانتخابي".وأضاف ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني هو على جميع الأحزاب وما حصل عليه من مقاعد"، الى انه "تم تشكيل عالية المستوى للتفاوض مع جميع الأحزاب السياسية في الإقليم لمحاولة تشكيل حكومة إقليم للكابينة السادس".وتابع سليمان: "نتمنى ان نشكل حكومة واحدة وذات توجه واحد وان لا يكون للمشاركين وجهات أخرى وعلى من يشارك في الحكومة ان لا تكون له رجل في المعارضة ونتمنى أيضا ان يكون هناك تفاعل جاد لتشكيل حكومة إقليم لخدمة أبناء الأقاليم والعملية السياسية ولرفع معاناة أبناء الاقليم وحل المشاكل بين المركز والاقليم".وبين ان "مصلحة أبناء إقليم الأعلى في أولويات الديمقراطي الكردستاني لكي يتم تشكيل حكومة بشكل سريع والحفاظ على كل ما هو موجود من مصالح وحقوق أبناء الإقليم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والاستحقاقات الدستورية".