المشهداني والباوي يبحثان آليات دعم العمل التشريعي

وقال الباوي في بيان، " تشرفت اليوم باستقبال رئيس مجلس العراقي، الدكتور المشهداني، في مكتبي، حيث تبادلنا النقاش حول الوطنية الملحة وآليات دعم العمل التشريعي بما يخدم مصالح العراقي".

وأضاف "لقد أكدتُ خلال اللقاء على تقديري الكبير للدكتور المشهداني ولجهوده المنتظرة في قيادة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد".

واعتبر الباوي زيارة المشهداني "تعكس حرصه على التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، وتعزز من فرص والعمل المشترك لدعم التشريعات التي تهم المواطن العراقي".