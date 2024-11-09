باحث سياسي: ايران والفصائل لديهما خطة للتعامل مع ترامب

وقال المسافر في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "حددت اكثر من 80 هدفا صهيونيا لقصفها"، لافتا الى ان "الكيان الصهيوني ايقن ان اصبحت نووية".واضاف، ان "ترامب يتعامل مع السعودية وفق مبدأ الابتزاز المالي".واشار المسافر، الى ان "أميركا غير صادقة في علاقتها مع العراق"، منوها الى انالولايات تريد حكومة عراقية وفق مزاجها".وتابع ان "الفصائل قادرة على ايصال اسعار النفط لـ250 دولارا اذا اندلعت الحرب الشاملة".واتم المسافر بالقول "امريكا تستطيع التحكم بكل شيء الا القدرة الالهية".