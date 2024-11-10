اتصال عراقي حكومي بكاظم الساهر

وقال حسين في تغريدة تابعتها نيوز، انه "أجريت اتصالاً هاتفياً مع الفنان الكبير كاظم الساهر أثناء تواجده في المملكة السعودية، حيث أحيا حفلاً كبيراً في الرياض يوم أمس، وأكدت له أن الفن والثقافة يشكلان جزءاً مهماً من القوة الناعمة في السياسة الخارجية للعراق".وأضاف: "وأعربت عن تقديري العميق لدوره البارز في تقديم صورة مشرقة للفن أمام الجمهور والعالمي".وكان كاظم الساهر قد احيا يوم امس السبت مهرجان الغناء بالفصحى بدورته الرابعة، الذي نظمته هيئة الموسيقى في السعودية، وأقيم في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية الرياض، وكانت مفاجأة الساهر تقديمه للمرة الأولى على المسرح قصيدة "يا وفية"، من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، التي طرحها في ألبومه الأخير "كاظم.. مع الحب".ووصل رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى السعودية الرياض امس السبت للمشاركة في القمة الإسلامية.