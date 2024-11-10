السوداني يؤكد أهمية أن تضغط دول الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب على غزة ولبنان

وهنَّأ السوداني السفير بمناسبة تسنمه مهام عمله في العراق، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين التشيك بالخصوص، ومع الاتحاد الأوربي عموماً، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ورد للسومرية نيوز.وأكد رئيس – حسب البيان - أهمية أن تعمل دول الاتحاد الأوروبي على الضغط باتجاه وقف الحرب على غزة ولبنان، وضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة، للحد من التداعيات الخطيرة التي تسببت بها الحرب على المنطقة والعالم.