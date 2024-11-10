العراق وإيران يؤكدان أهمية التعاون بين دول المنطقة لتجنب اتساع رقعة الصراع

وقال المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، انه "عقد مستشار القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له اجتماعا رسميا في طهران مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقچي ".وأضاف: "واستعرض الاجتماع آخر تطورات الأحداث في الشرق الأوسط والمنطقة، وكذلك بحث ملف أمن الحدود بين ونجاح الحكومة العراقية في تنفيذ الأمني المشترك، والتأكيد على استمرار لتحقيق أمن شامل ومستدام لحدود ".كما جرى التأكيد على "أهمية بين دول المنطقة لتجنب اتساع رقعة الصراع، واهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين وعلى جميع المستويات".