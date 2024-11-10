النزاهة النيابية تشكل لجنة تحقيقية بعقود وزارة الدفاع المشبوهة

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن مباشرة النيابية بالتحقيق في عقود المشبوهة.



وقال لـ نيوز، ان "لجنة النيابية شكلت للتحقيق في عقود المشبوهة". واضاف انه "سيتم رفع توصيات اللجنة الى رئاسة النيابية حال اكتمال التحقيق"، اﻟﻰ ان "التحقيق سيشمل جميع العقود المشبوهة".