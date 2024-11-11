السوداني والأسد يؤكدان على الخروج بمقررات حاسمة خلال قمة الرياض

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أن الأخير "التقى في الرياض الرئيس السوري بشار الأسد، على هامش مشاركته في القمة والإسلامية المشتركة، الخاصة ببحث العدوان على غزة ولبنان".وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين".وأكد الجانبان "ضرورة تنسيق المواقف والخروج بمقررات حاسمة خلال القمة؛ من أجل إيقاف العدوان الصهيوني المستمر على غزة ولبنان، وكذلك وجوب أن تتحمل الكبرى والمنظمات مسؤولياتها تجاه التجاوزات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين في الأراضي المحتلة ولبنان".