الاعرجي بعد اختتام زيارته لطهران: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على دول الجوار

وقال الاعرجي في تدوينة تابعته نيوز: "اختتمنا زيارتنا الرسمية إلى طهران التي عقدنا فيها إجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، والأمين العام لمجلس القومي الإيراني أحمديان، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، إذ جددنا موقف الثابت والمبدئي برفض إستخدام الأراضي والأجواء العراقية، من قبل أي طرف كان للاعتداء على دول الجوار والمنطقة"،واشار الى "ضرورة حفظ الحدود ومنع عمليات التهريب ومحاربة مافيات المخدرات، مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لزيادة الضغط الدولي من أجل إيقاف الحرب على غزة ولبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد حفاظاً على والاستقرار العالمي".