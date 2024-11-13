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السوداني يلتقي في أربيل مسرور بارزاني.. هذا ما تم مناقشته

سياسة

2024-11-13 | 02:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يلتقي في أربيل مسرور بارزاني.. هذا ما تم مناقشته
987 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وذلك في مستهل زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية.

وهنَّأ السوداني، في مُستهل اللقاء، رئيس حكومة الإقليم بنجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، كما جرى بحث الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد، إضافة الى أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز.

وأشار السوداني الى ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، والى أنه جزء أساسي من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق، مؤكداً ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، حيث ابدى استعداد الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة في هذا الملف، الى جانب أهمية استمرار مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على المستوى الوطني.

كما جرى التطرق الى الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في اقليم كردستان العراق، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق، وفقا للبيان.

واستعرض اللقاء تطورات الوضع الإقليمي، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال الصهيوني على توسعة نطاق الحرب، إذ جرى التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف، بما يحفظ أمن وسيادة البلد.
 
وبحسب بيان حكومة إقليم كردستان، فان الجانبان عقدا اجتماعاً، استهله رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتقديم التهاني لرئيس الحكومة بنجاح انتخابات برلمان كردستان، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي في الإقليم، جزء أساسي من ركائز استقرار العراق كله. كما أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، بما يعزز مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وتضمن الاجتماع بحث الملفات المشتركة ومسار العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما القضايا الخلافية العالقة، ومنها مسألة الرواتب، وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية، وملف استئناف تصدير النفط، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات الجارية للتعداد العام للسكان.

وفيما يتعلق بمسألة الرواتب، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان على ضرورة إبعاد مسألة صرف رواتب الإقليم عن أي خلافات أو تجاذبات سياسية، وذلك على ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رواتب المتقاضين في الإقليم أسوة بباقي مناطق العراق.

وبشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، جرى التأكيد على ضرورة استئناف عملية التصدير بأقرب وقت، وكذلك العمل على تذليل المعوقات والإشكالات التي تعترض العملية، بما يحقق تطلعات جميع المواطنين في إقليم كوردستان وعموم العراق.

وبخصوص التعداد العام للسكان في العراق، أكد الاجتماع على ضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، لما يمثله من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في المجالات كافة، مع التشديد على أن تُؤخذ ملاحظات إقليم كوردستان بنظر الاعتبار في هذا الشأن.
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السوداني يلتقي في أربيل

مسرور بارزاني

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