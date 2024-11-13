السوداني ونيجرفان بارزاني على طاولة واحدة في أربيل

نيوز – سياسة



التقى رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في أربيل رئيس إقليم نيجرفان بارزاني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس محمد شياع السوداني التقى في أربيل رئيس إقليم نيجرفان بارزاني".

وأعرب السوداني عن تهانيه بمناسبة نجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان، مؤكداً دعمه للحوارات بين القوى السياسية بالإقليم لتشكيل الحكومة الجديدة.



كما شهد اللقاء مناقشة مجمل على المستوى الوطني، ومنها الملفات المشتركة وضرورة إيجاد المعالجات لها وفق ما نص عليه الدستور، وكذلك التأكيد على تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها، والتعاون مع حكومة الإقليم في مختلف المجالات والقطاعات التنموية، بحسب البيان.



وأكد رئيس أهمية استمرار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في ملفات عدة والذي أثمر سابقاً عن حل الكثير من المسائل المشتركة، فيما ثمَّن بارزاني الدعم المهم في مختلف المجالات الذي قدمته الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الرئيسة في نجاح الانتخابات في الإقليم.



واستعرض اللقاء آخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث جرى التأكيد على مواقف الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والحرص على سيادة .



وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس محمد شياع السوداني، رئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني، وذلك في مستهل زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية.