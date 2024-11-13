من النجف.. السيد الحكيم يتحدث عن التعداد السكاني

وقال السيد الحكيم في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف الأشرف، إن "هذه الزيارة تأتي ضمن جولاتنا للمحافظات العراقية، ونعود لهذه الجولات بعد انقطاع نتيجة ظروف سياسية دولية ومحلية"، لافتا إلى أن "محافظة النجف الأشرف تشهد تقدماً خدمياً ونسعى للمزيد، ويجب تكاتف وتعاون جميع المؤسسات لتقدم تكاملي".واكد على "ضرورة تفاعل مع التعداد السكاني والتعاون مع الموظفين، حيث إن التخطيط للواقع التنموي أهم ما يميز التعداد".وأضاف: "أتمنى أن نشهد دوام الاستقرار في هذه المعطاء لأنها تستحق كل جهد، والتأكيد على القطاعات الأخرى الاقتصادية والزراعية والسياحية"، مبيناً أن "انتخاب رئيس مجلس النواب يعد تكاملاً بين القوى السياسية".وأشار الى انه "تحصل بعض المشاغبات من هنا وهناك والقضاء يأخذ دوره لإحقاق الحق، وما يحصل في لا يختلف عن الذي يحصل في بلدان أخرى وهذه نتيجة الديمقراطية".وشدد السيد الحكيم أن "هناك موقفاً سياسياً ورسمياً لدعم القضية الفلسطينية واللبنانية ودعماً إعلامياً كبيراً، إضافة الى الدعم الإنساني متمثلاً بالعلاج والطعام وتقديم الخدمات".ولفت الى "أهمية التركيز على تجنب خوض الحروب"، موضحاً أن "العراق غير مهيئ للدخول بحروب أخرى".