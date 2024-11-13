Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن تنفيذ ضربات على أهداف في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من النجف.. السيد الحكيم يتحدث عن التعداد السكاني

سياسة

2024-11-13 | 04:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من النجف.. السيد الحكيم يتحدث عن التعداد السكاني
652 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، خلال زيارته إلى النجف، اليوم الأربعاء، أن التعداد السكاني لن يكون له أي تبعات سياسية ولن يعرض المواطنين لمساءلات تخص الانتخابات أو غيرها، مشيراً إلى أن القضاء العراقي يعمل باستقلالية، حيث يدقق في كافة التفاصيل، ويبرئ المتهمين في حال ثبوت عدم صحة البصمات.

وقال السيد الحكيم في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف الأشرف، إن "هذه الزيارة تأتي ضمن جولاتنا للمحافظات العراقية، ونعود لهذه الجولات بعد انقطاع نتيجة ظروف سياسية دولية ومحلية"، لافتا إلى أن "محافظة النجف الأشرف تشهد تقدماً خدمياً ونسعى للمزيد، ويجب تكاتف وتعاون جميع المؤسسات لتقدم تكاملي".

واكد على "ضرورة تفاعل العراقيين مع التعداد السكاني والتعاون مع الموظفين، حيث إن التخطيط للواقع التنموي أهم ما يميز التعداد".

وأضاف: "أتمنى أن نشهد دوام الاستقرار في هذه المدينة المعطاء لأنها تستحق كل جهد، والتأكيد على القطاعات الأخرى الاقتصادية والزراعية والسياحية"، مبيناً أن "انتخاب رئيس مجلس النواب يعد تكاملاً بين القوى السياسية".

وأشار الى انه "تحصل بعض المشاغبات من هنا وهناك والقضاء يأخذ دوره لإحقاق الحق، وما يحصل في العراق لا يختلف عن الذي يحصل في بلدان أخرى وهذه نتيجة الديمقراطية".

وشدد السيد الحكيم أن "هناك موقفاً سياسياً ورسمياً لدعم القضية الفلسطينية واللبنانية ودعماً إعلامياً كبيراً، إضافة الى الدعم الإنساني متمثلاً بالعلاج والطعام وتقديم الخدمات".

ولفت الى "أهمية التركيز على تجنب العراق خوض الحروب"، موضحاً أن "العراق غير مهيئ للدخول بحروب أخرى".


>>  انضم الى السومرية على واتساب

السيد الحكيم من النجف

السيد الحكيم يتحدث عن التعداد السكاني

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
Play
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
Play
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
Play
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
Play
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
Play
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
Morning Live
Play
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
Play
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
Play
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
Play
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
Play
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
Play
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
Play
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
Play
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
Play
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
Play
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
Play
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
Morning Live
Play
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
Play
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
Play
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
Play
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
Play
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
Play
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
اخترنا لك
السوداني يلتقي ممثلي القوى والمكونات الفائزة في انتخابات إقليم كردستان العراق
08:57 | 2024-11-13
افتتاح جناح جمهورية العراق في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 29"
07:28 | 2024-11-13
السوداني يلتقي مسعود بارزاني.. مناقشة مجمل الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية
07:00 | 2024-11-13
الأعرجي يؤكد اهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق استقرار أمني مستدام
05:30 | 2024-11-13
الفياض والحسان يؤكدان ضرورة اتخاذ مواقف "حاسمة" لإيقاف المجازر الصهيونية
04:55 | 2024-11-13
فائق زيدان يصل أنقرة بدعوة رسمية.. هذا ما سيبحثه
03:36 | 2024-11-13
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.