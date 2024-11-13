افتتاح جناح جمهورية العراق في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 29"

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس العراق، الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ونائب ووزير الخارجية، فؤاد حسين افتتح، اليوم الأربعاء، جناح في مؤتمر الأمم لتغير المناخ "كوب 29"، المقام في الأذربيجانية باكو، والذي سيستمر لمدة أسبوعين".وأضاف: "يسلط الجناح الضوء على تجربة في مواجهة آثار أزمة المناخ وتبعاتها على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويعرض الجهود الوطنية المبذولة للتكيف مع هذه التحديات".وأشار البيان الى انه "يتركز النقاش في المؤتمر هذا العام على سبل مساعدة الغنية للدول النامية في تجاوز أزمة المناخ، من خلال توفير التمويل والدعم الفني لتعزيز قدرة النامية على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية".