نشرة السومرية.. مباراة العراق والأردن وتوصيات خاصة بيومي حظر التجوال

• منتخبنا الوطني يخوض مواجهة صعبة امام الاردن لحساب التصفيات المؤهلة الى المونديال• مع قرب اجراء التعديل الوزاري.. دعوات للتوافق حول آلية التغيير المرتقبة لتلافي خلق أزمة• الاستثمار تنتقد طرد المتجاوزين من معسكر الرشيد.. وتدعو لمراجعة شاملة لاسعار العقارات• اصدار توصيات خاصة بيومي حظر التجوال.. تزامنا مع المباشرة بالمراحل التمهيدية للتعداد السكاني• دوليا.. بايدن وترامب يجتمعان لبحث انتقال سلس للسلطة.. والرئيس المنتخب يعين ثلاثة مسؤولين جدد في ادارته