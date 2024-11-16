وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "زعيم ائتلاف نوري المالكي التقى اليوم، مجلس شيوخ إسناد العشائر في محافظة كربلاء المقدسة بحضور النائب ياسر المالكي ونائب محافظ كربلاء لقمان المالكي".وأوضح البيان، ان المالكي أكد على الدور المحوري للعشائر في تعزيز والاستقرار، مشيدًا بتضحياتها الكبيرة في حماية والحفاظ على وحدته الوطنية.واعتبر المالكي أن "العشائر تمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي يمر بها والمنطقة، سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي"، داعيا إلى "تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المجتمع لمواجهة التحديات المشتركة".وجدد المالكي "موقف الثابت والداعم لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأكد تضامن مع لبنان وقوى المقاومة في وجه الاعتداءات الصهيونية"، مشيرًا إلى أن سيبقى داعمًا لكل الجهود التي تهدف إلى نصرة الشعوب المظلومة والدفاع عن حقوقها المشروعة"، بحسب البيان.ودعا المالكي إلى "تعزيز الحوار الوطني ووحدة الصف العراقي لتجاوز المرحلة الراهنة والانطلاق نحو مستقبل أفضل".