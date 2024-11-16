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المالكي يصف العشائر بـ"ركيزة" مواجهة التحديات في العراق
سياسة
2024-11-16 | 03:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 مشاهدة
السومرية
نيوز- سياسة
أكد زعيم ائتلاف
دولة
القانون
نوري المالكي، اليوم السبت، ان العشائر هي الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات في
العراق
والمنطقة على المستوى الأمني والاجتماعي، وذلك خلال لقائه مجلس شيوخ إسناد العشائر في كربلاء المقدسة.
وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "زعيم ائتلاف
دولة
القانون
نوري المالكي التقى اليوم، مجلس شيوخ إسناد العشائر في محافظة كربلاء المقدسة بحضور النائب ياسر المالكي ونائب محافظ كربلاء لقمان المالكي".
وأوضح البيان، ان المالكي أكد على الدور المحوري للعشائر في تعزيز
الأمن
والاستقرار، مشيدًا بتضحياتها الكبيرة في حماية
العراق
والحفاظ على وحدته الوطنية.
واعتبر المالكي أن "العشائر تمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي يمر بها
العراق
والمنطقة، سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي"، داعيا إلى "تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المجتمع لمواجهة التحديات المشتركة".
وجدد المالكي "موقف
العراق
الثابت والداعم لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأكد تضامن
العراق
مع لبنان وقوى المقاومة في وجه الاعتداءات الصهيونية"، مشيرًا إلى أن
العراق
سيبقى داعمًا لكل الجهود التي تهدف إلى نصرة الشعوب المظلومة والدفاع عن حقوقها المشروعة"، بحسب البيان.
ودعا المالكي إلى "تعزيز الحوار الوطني ووحدة الصف العراقي لتجاوز المرحلة الراهنة والانطلاق نحو مستقبل أفضل".
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