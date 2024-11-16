الخطة في "طريقة التوزيع".. نائب يصف "الانجاز الاستثماري" بأنه لا يختلف عن السابق ويقدم تفسيرا

وقال الكرعاوي في حدث للسومرية نيوز، انه "بالرغم مما يشاهده المواطن من اعمار في حصرا الا انها لا ترتقي الى نسب انجاز عالية في الموازنة الاستثمارية".الى انه "نلاحظ وجود مشكلة في تمويل أموال المحافظات وكذلك توقف الكثير من المشاريع في الوزارات بسبب عدم التمويل مثل مشروع التربية رقم 1 والعديد من الوزارات، واقتصار الصرف على فئة معينة من المشاريع التي يكون فيها جنبة سياسية".واعتبر الكرعاوي ان "الامر لا يختلف كثيرا عن السابق والحكومات السابقة، لكن يتم تركيز الاموال على قطاع معين لابرازها الى الشارع اما نسبة الإنجاز المالية نفس سابقاتها ولم تحقق زيادة ملحوظة"، الى انه "في السابق كان هناك تشتيت في الصرف على عدة مشاريع فلم يتم تمييز الإنجازات، اما فيتم التركيز على قطاع واحد وهو الطرق والجسور وفك الاختناقات في حصرا".