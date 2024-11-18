الإطار التنسيقي يجتمع في مكتب الشيخ حمودي بحضور رئيس الوزراء

نيوز – سياسي

عقد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً في رئيس الإسلامي الشيخ همام حمودي بحضور محمد شياع السوداني.

وقال مراسل نيوز، ان "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه في رئيس الإسلامي الشيخ همام حمودي، لمناقشة السياسية في البلاد، واجراء التعداد السكاني الذي سيبدأ يوم الاربعاء المقبل".

وأضاف ان "الاجتماع عقد بحضور محمد شياع السوداني".