زيدان يبحث مع رئيس الجمهورية الملفات القضائية والقانونية المتعلقة بالشأن العام

وذكر بيان للقضاء ورد لـ نيوز، أنه "أستقبل رئيس مجلس الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاثنين الموافق 18 / 11 / 2024 ، رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد".وبحث الطرفان، "عددا من الملفات القضائية والقانونية المتعلقة بالشأن العام".