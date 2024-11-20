وسأل احد الصحفيين المتحدث ميلر، عما اذا تواصلت إسرائيل مع الخارجية لتمرير رسالة الى الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة، لكن ميلر أجاب بانه "لن أتحدث عن المحادثات الدبلوماسية الخاصة"، الى انه "ما زلنا نتمسك بموقفنا بأن يجب أن يبذل كل ما في وسعه لوقف الهجمات الإرهابية سواء داخل حدوده أو ضد أهداف خارج حدوده، ولكن فيما يتصل بأي محادثات دبلوماسية محددة، فلن أتحدث عن ذلك".وكرر الصحفي سؤاله حول "هل تتفق الخارجية مع الإسرائيلية بان الحكومة العراقية هي المسؤولة عن هذه الهجمات وتصرفات الفصائل؟".وأجاب ميلر: "من المؤكد أننا نريد أن نرى الحكومة العراقية تبذل كل ما في وسعها لوقف هذا النوع من الهجمات الإرهابية، وأعتقد أنني سأكتفي بهذا القدر".وحول التعداد السكاني الذي يجري في والمخاوف المرتبطة به بشأن الكرد والأقليات الأخرى والمسيحيين حول التحولات الديموغرافية المحتملة في المناطق المتنازع عليها، قال ميلر إننا "نرحب بأول تعداد سكاني في منذ عام 1997 والذي سيجري هذا الأسبوع، وهو يشمل كافة المحافظات العراقية، ويكتسب هذا التعداد أهمية مماثلة لتلك التي تجري بها الولايات تعدادها السكاني المتمثل بتوفير معلومات دقيقة للعراق حتى يتمكن من صياغة استراتيجياته السياسية والاقتصادية والتنموية، ونحن نشجع كافة العراقيين، بما في ذلك سكان إقليم كردستان العراق، على المشاركة في التعداد".