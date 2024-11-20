نائب يكشف مخالفة قانونية بشأن التعداد السكاني (صور)

عدم شمول المقيمين في الخارج بالتعداد مخالفة صريحة لاحكام القانون، ويمثل نقص في المعلومات التي تخص تعداد نفوس .

لقد نصت المادة ١٢ من رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ على شمول التعداد للمواطنين في الخارج من خلال الممثليات الدبلوماسية في الاجنبية. pic.twitter.com/eTV2QePmcg — @الدكتور رائد حمدان المالكي🇮🇶 (@raedalmaliki6) November 20, 2024

وقال المالكي في تغريدة تابعتها نيوز، ان عدم شمول المقيمين في الخارج بالتعداد مخالفة صريحة لأحكام القانون، ويمثل نقص في المعلومات التي تخص تعداد نفوس الشعب".وأضاف، "لقد نصت المادة ١٢ من رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ على شمول التعداد للمواطنين في الخارج من خلال الممثليات الدبلوماسية في الأجنبية".يعتبر التعداد السكاني الذي أنطلق صباح اليوم في عموم العراق، نقطة مهمة أساسية للحفاظ على الأمن القومي لما سيتضمن من قاعدة بيانات كبيرة عن المواطنين.وشهد آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة في عهد النظام السابق.