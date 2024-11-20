نائب يكشف مخالفة قانونية بشأن التعداد السكاني (صور)

عدم شمول العراقيين المقيمين في الخارج بالتعداد مخالفة صريحة لاحكام القانون، ويمثل نقص في المعلومات التي تخص تعداد نفوس الشعب.
لقد نصت المادة ١٢ من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ على شمول التعداد للمواطنين في الخارج من خلال الممثليات الدبلوماسية في الدول الاجنبية. pic.twitter.com/eTV2QePmcg
— @الدكتور رائد حمدان المالكي🇮🇶 (@raedalmaliki6) November 20, 2024
عدم شمول العراقيين المقيمين في الخارج بالتعداد مخالفة صريحة لاحكام القانون، ويمثل نقص في المعلومات التي تخص تعداد نفوس الشعب.
لقد نصت المادة ١٢ من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ على شمول التعداد للمواطنين في الخارج من خلال الممثليات الدبلوماسية في الدول الاجنبية. pic.twitter.com/eTV2QePmcg