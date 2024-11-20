السوداني يوجه بدفع أجور هذه الفئة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس وجه باستمرار دفع الأجور للمتعاقدين مع مؤسسات كافة للعمل بـ"أجر يومي"، خلال يومي الحظر المخصصينِ لإجراء التعداد السكاني".