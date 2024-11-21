تقرير امريكي:التعداد سيؤدي لتراجع النفوذ السياسي للأقليات في العراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خلال التعداد.. تسجيل أكثر من مليون نازح ولاجئ في كردستان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507087-638677696800910465.jpg
تقرير امريكي:التعداد سيؤدي لتراجع النفوذ السياسي للأقليات في العراق
سياسة
2024-11-21 | 02:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 مشاهدة
السومرية
نيوز-سياسة
اعتبرت
وكالة
"اسوشيتد برس" الامريكية، ان نتائج التعداد السكاني ستؤدي لتراجع النفوذ
السياسي
والفوائد الاقتصادية للاقليات، بعد سنوات من اعتماد التقديرات السابقة لاعدادها التي تراجعت مؤخرا.
وقالت الوكالة في تقرير ترجمته
السومرية
نيوز، ان
العراق
بدأ أول تعداد سكاني على مستوى البلاد منذ عقود في خطوة تهدف إلى تحديث جمع البيانات والتخطيط في بلد تأثر منذ فترة طويلة بالصراع والانقسامات السياسية"، مشيرة الى ان عملية إحصاء السكان مثيرة للجدل أيضاً، ومن المتوقع أن يكون للتعداد السكاني آثار عميقة على توزيع الموارد في
العراق
وتخصيص الموازنة وتخطيط التنمية.
وأوضحت ان "الأقليات تخشى من أن يؤدي التراجع الموثق في أعدادها إلى انخفاض نفوذها
السياسي
وفوائد اقتصادية أقل في نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد"، مبينة ان "عملية العد في مناطق مثل كركوك وديالى والموصل شهدت تدقيقا مكثفا".
وقال علي عريان
صالح
المدير التنفيذي لدائرة الإحصاء بوزارة التخطيط، ان النازحين داخلياً بسبب سنوات الحرب سوف يتم إحصاؤهم في المناطق التي استقروا فيها منذ ذلك الحين، وليس في مجتمعاتهم الأصلية. ولن يشمل التعداد العراقيين المقيمين في الخارج أو النازحين قسراً إلى بلدان أخرى.
وبين ان استبعاد الأسئلة المتعلقة بالانتماء العرقي والطائفي، يهدف إلى منع التوترات وضمان أن يخدم التعداد أهداف التنمية وليس الأهداف الانقسامية"، مشيرا الى ان التعداد سيخضع لمراقبة مراقبين دوليين سيسافرون عبر محافظات
العراق
لتقييم جودة البيانات.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
طلبة في نينوى يستغلون عطلة التعداد السكاني ويقومون بتنظيف صفهم (شاهد)
04:39 | 2024-11-21
التخطيط تكشف للسومرية موعد اعلان نتائج التعداد السكاني.. ماذا عن غير المسجلين؟
03:21 | 2024-11-21
نشرة السومرية.. التعداد السكاني يشارف على الانتهاء والتركمان يرصدون نزوحا باتجاه كركوك
11:22 | 2024-11-20
ما هي نسبة انجاز التعداد السكاني في العراق حتى الان؟
10:37 | 2024-11-20
الاقليات في العراق
التعداد السكاني
التعداد السياسي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
رياضة
36.58%
07:47 | 2024-11-19
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
07:47 | 2024-11-19
تمديد العطلة في هذه المحافظات
محليات
22.58%
09:25 | 2024-11-20
تمديد العطلة في هذه المحافظات
09:25 | 2024-11-20
أول تعليق لكاساس بعد الفوز على عُمان
رياضة
22.13%
14:47 | 2024-11-19
أول تعليق لكاساس بعد الفوز على عُمان
14:47 | 2024-11-19
ما حقيقة تمديد حظر التجوال في العراق؟
محليات
18.71%
11:37 | 2024-11-20
ما حقيقة تمديد حظر التجوال في العراق؟
11:37 | 2024-11-20
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
اخترنا لك
السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
05:36 | 2024-11-21
البدلة المصممة لرحلة القمر المرتقبة.. بماذا تختلف عن بدلة "رحلة أبولو" قبل 50 عاما؟
02:26 | 2024-11-21
نشرة السومرية.. التعداد السكاني يشارف على الانتهاء والتركمان يرصدون نزوحا باتجاه كركوك
11:22 | 2024-11-20
اعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك ومطالبات بالتحقيق مع قائد شرطة المحافظة.. ماذا يحصل؟
10:17 | 2024-11-20
السوداني يوجه بدفع أجور هذه الفئة
09:41 | 2024-11-20
رئيس الوزراء يوضح سبب الغاء حقل المذهب والقومية في التعداد السكاني
09:04 | 2024-11-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.