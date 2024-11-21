وقال للسومرية نيوز، ان "واحدة من المخالفات في عقود التسليح بوزارة الدفاع تتمثل بعقود صيانة الطائرات المروحية Mi17 وMi35 وMi28 "، الى ان "ثلاثة عقود صيانة تمت احالتها الى شركة ( AAL) الإماراتية بأسلوب التعاقد كعطاء وحيد".وتضمنت وثيقة حصلت عليها نيوز، ان برر التعاقد مع كعطاء بوصفها شركة احتكارية أي انها الوحيدة القادرة على صيانة هذه المروحيات، الا ان اكد للسومرية نيوز ان "الشركة المذكورة لا تعتبر شركة مصنعة احتكارية للطائرات المذكورة وليس لديها تخويل من المصنعة الأم ".وبين ان "هناك عقدا سابقا مع المذكورة تم توقيعه عام 2019 لصيانة نفس الطائرات ولم يتم تصليح الطائرات او انجاز من قبل المذكورة حتى الان، لذلك تعتبر شركة متلكئة"، مشددا على انه "نتيجة للضغوطات وشبهات الفساد تمت احالة العقود الى كعطاء وحيد".ويقول المصدر، ان "السمسار ط.ح. الخزرجي، هو المسؤول عن تمرير وفرض عقود التسليح والصيانة في الوزارة".وتؤكد ان "حق الرد مكفول" لوزارة الدفاع ومديرية التسليح حول المعلومات الواردة.