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البرلمان العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو
سياسة
2024-11-21 | 10:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
909 مشاهدة
رحب البرلمان العراقي، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الجنائية
الدولية
بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني ،بنيامين نتنياهو ،ووزير دفاعه السابق ،يوآف غالانت.
وقال رئيس البرلمان
العراقي
محمود
المشهداني في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز: "إننا في
العراق
نرحب ترحيبًا كبيرا ،بقرار المحكمة الجنائية
الدولية
،اعتبار رئيس حكومة الكيان الصهيوني ،بنيامين نتنياهو ،ووزير دفاعه السابق ،يوآف غالانت ،مجرمي حرب، وإصدار مذكرات قبض بحقهما،ملزمة وقانونية، لما ارتكباه من جرائم حرب وإبادة ضد أهلنا في غزة، بعد السابع من تشرين
الاول
2023".
وأضاف: "نعد هذا القرار، وإن كان خطوة رمزية، إلا أنه يمثل بصيص أمل نحو تحقيق العدالة
الدولية
ضد كافة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية والتهجير والتجويع والاعدام غير القانوني، بحق الإنسانية. إن دماء الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الذين قضوا في غزة حرقا وجوعا وتهجيرا وإعدامات تعسفية، لن تذهب هدرًا، وقرار المحكمة يعكس مسؤولية المجتمع الدولي والقانون الدولي تجاه محاسبة الجناة من الصهاينة الذين مارسوا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة وفي لبنان".
وأشار المشهداني الى انه "نشد على أيدي
الدول
الموقعة على ميثاق روما بضرورة احترام قرارات المحكمة وتنفيذ مذكرات القبض بحق هؤلاء المجرمين، لأن ذلك يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام العالم بمبادئ العدالة والقانون الدولي. لن تتحقق العدالة الكاملة إلا بمحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الفلسطينيين واللبنانيين المظلومين، والعمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين وسياساته العنصرية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وسوف لن يهدأ لنا بال حتى نراهما خلف القضبان".
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