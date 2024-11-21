نشرة السومرية.. التعداد العام للسكان ورفع حظر التجوال خلال ساعات

• حظر التجوال في والمحافظات يرفع خلال ساعات.. وعملية التعداد مستمرة حتى العاشر من الشهر المقبل• وديالى وواسط تنجز التعداد بنسبة مئة بالمئة.. والديوانية تطالب بالتمديد بسبب تدني استجابة المواطنين• تمديد اجازة موظفي المناطق المتنازع عليها بهدف اكمال بياناتهم.. وتسجيل أكثر من مليون نازح ولاجئ في الاقليم