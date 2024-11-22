نشرة السومرية.. تحرك عراقي للرد على التهديدات الصهيونية ونسب انجاز التعداد العام

• ردا على التهديدات الصهيونية.. يتحرك دبلوماسيا وعسكريا لحماية سيادته، من المساس بأمنه• بهدف تعزيز القدرات الدفاعية.. النيابية تكشف عن ادخال خمس رادارات حديثة الى الخدمة• بعد تمديد المهام.. نسب انجاز التعداد تصل لسبعة وتسعين بالمئة.. وحظر التنقل بين المحافظات يرفع خلال ساعات• تتابعون.. جدل متصاعد حول تأخر ارسال جداول الموازنة.. واللجنة المالية تتوقع وصولها مطلع العام المقبل