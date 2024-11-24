المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة

وقال الكرعاوي في حديث لـ نيوز، إن "اللجنة المالية بصدد تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الفقرة (ثانيا ج) الخاصة باحتساب كلف استخراج ونقل النفط في إقليم كردستان"، مبينا ان "هذا التعديل يأتي بعد طلب من مجلس تعديل هذه الفقرة".وأضاف الكرعاوي، أن "اللجنة المالية ستعقد اجتماعات وستنجز القراءة الأولى لها، ومن بعدها سيتم الاطلاع على التفاصيل وبيان وجهة نظر الحكومة بهذا التعديل"، لافتا الى ان "مجلس ستكون له كلمة الفصل في هذا التعديل".