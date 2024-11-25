وزير العدل يترأس الجلسة الثانية لمجلس رعاية القاصرين لعام 2024

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ نيوز، إن "الجلسة شهدت استعراض الإجراءات المتخذة لتطوير هذه الممتلكات وتعزيز نسب الأرباح المتحققة منها بما يخدم مصلحة القاصرين ويضمن حقوقهم".ونقلت الوزارة تأكيد شواني على "ضرورة تطوير آليات استثمار العقارات بما يحقق عوائد أعلى"، موجهاً بـ"إحالة بعض العقارات التي يُراد تغيير طبيعة استثمارها إلى للخدمات الاجتماعية للنظر في المقترحات التي تتماشى مع توجهات الوزارة".وشدد شواني على "أهمية مع الجهات ذات العلاقة لضمان استثمار فعّال ومستدام لهذه الممتلكات".