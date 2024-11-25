الأعرجي ينفي الانباء بشأن نقل السفير الأذربيجاني رسالة من الكيان المحتل للعراق

نيوز – سياسي

نفى القومي الاعرجي، اليوم الاثنين، الانباء بشأن نقل السفير الأذربيجاني رسالة من الكيان المحتل للعراق.

وقال الاعرجي في تدوينة على منصة X وتلقتها نيوز، "تنفي ما تداولته بعض المواقع، عن قيام السفير الأذربيجاني في بغداد، بنقل رسائل من الكيان المحتل إلى الجانب العراقي".

ودعا الاعرجي "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل والاعتماد على المصادر الرسمية".