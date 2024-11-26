نيوز – سياسي

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على هلو كاكا رضا وزيراً للبيئة.

وقالت الإعلامية لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس صوت على هلو كاكا رضا لمنصب وزير البيئة". وأضافت ان "كاكا رضا ادى اليمين الدستوري امام المجلس".

