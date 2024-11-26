ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. شبهات عقود التسليح ودوران عجلة البرلمان

- يعقد اولى جلساته برئاسة .. ويصوت على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد- بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات.. الاحزاب تشكل لجانا سياسية للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة- ضمن سلسلة شبهات عقود التسليح.. الكشف عن مغالاة في شراء منظومات دفاع جوي كورية- الاعلان عن قرب التوصل لاتفاق وقف القتال في لبنان، والاحتلال يكثف غاراته على احياء الضاحية