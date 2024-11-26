اتهامات بهدر كبير بالأموال.. النزاهة النيابية تستضيف رئيس صندوق إعمار ذي قار

وقالت عضو النيابية دخيل في مؤتمر صحفي تابعته نيوز، ان "اللجنة استضافت رئيس ذي قار، لوجود معلومات عن هدر كبير للأموال في هذا الصندوق، وكذلك على خلفية تقرير لديوان الرقابة المالية واتهامات بهدر كبير في الأموال المخصصة لأعمار المحافظة".واضافت ان "رئيس الصندوق نفى تقرير الرقابة المالية".