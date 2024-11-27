رئيس الوزراء يرعى توقيع مذكرتي تفاهم في مجال السياحة

وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللقاء شهد البحث في مجالات العمل المشترك لتطوير الواقع السياحي في العراق، في ضوء ما تملكه الحكومة من خطة لتطوير الواقع السياحي".وأكد السوداني، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز التعاون مع منظمة السياحة لدعم استقطاب السياحة إلى الذي يزخر بمقومات سياحية دينية وآثارية وطبيعية".ورعى رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرتي تفاهم للمنظمة للسياحة؛ الأولى مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والثانية مع مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، تشتمل على توسعة التعاون السياحي وتطويره في المجالات التالية:- الاستفادة من الاتفاقية بين المنظمة للسياحة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المتعلقة ببوليصة التأمين لضمان الاستثمار بهدف جذب رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع السياحية في .- الاستفادة من برامج المنظمة للسياحة واتفاقياتها مع الشركات العالمية في مجال الاستشارات الفنية والدراسات.- تأهيل المنشآت السياحية العراقية بما تشمله من فنادق ومطاعم ومقاهٍ للحصول على علامة الجودة والآيزو.- الاستفادة من برامج المنظمة بالتدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي على مستوى القطاعين العام والخاص لرفع قدرات العاملين بها .- بحث إمكانية فتح إقليمي للمنظمة للسياحة ببغداد ليكون ممثلاً لمنطقة المشرق .- الاستفادة من مشروع بطاقة السائح العربي، التي سيتم إطلاقها ببغداد من خلال شريك المنظمة الستراتيجي؛ مصرف التنمية الدولي وشركة فيزا الدولية.- تنفيذ برامج تأهيلية للشباب العراقي في مجال مراقبة جودة المنشآت السياحية والفندقية.