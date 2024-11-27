بمناسبة انتهاء اعمالها.. الأعرجي يؤكد لرومانوسكي موقف العراق الثابت من صراعات المنطقة

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان " الأعرجي استقبل السفيرة الأميركية في بغداد، الينا رومانوسكي بمناسبة انتهاء مهام عملها سفيرة للولايات في العراق".واستعرض الأعرجي مع السفيرة الأميركية، "آخر مستجدات الأوضاع على صعيد المنطقة وقرار وقف إطلاق النار في لبنان، وأهميته في تعزيز السلم والسلام في المنطقة".وجدد الأعرجي "موقف الثابت من الأحداث في المنطقة وأهمية انتهاج الحوار والدبلوماسية بديلا عن التصعيد والصراعات، وبما يرسخ السلم ويعزز في المنطقة والعالم".من جانبها أشادت رومانوسكي بـ"دور الحكومة العراقية في الضغط الدبلوماسي والذي تمخض عنه وقف اطلاق النار في لبنان".