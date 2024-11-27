الشيخ حمودي يهنئ الشعب اللبناني ومقاومته بنصرهم ويدعو الى إعادة إعمار ماخربته الحرب

وذكر في بيان ورد لـ نيوز: "نهنيء شعبنا اللبناني ومقاومته البطلة بفرحة نصرهم المؤزر، وصمودهم وثباتهم وقوة تحديهم، وعظمة تضحياتهم التي هشموا بها غرور نتنياهو وعنجهيته، وبددوا أحلامه البائسة، وأسقطوا رهان المجازر والتدمير والتهجير للابرياء للنيل من سيادة وكرامة لبنان".وأضاف: "فكان قرار محكمة الجنايات بإدانة قادة الحرب، ثم إذعانهم لوقف العدوان نصرا للبنان وكل الاحرار في محور الحق، اكده إستياء الصهاينة من وقف الحرب وابتهاج اللبنانيين وعودتهم الفورية لمناطقهم".وأشار الى ان "شعب وحكومته تبارك للبنان حكومة وشعبا ومقاومة وقف إطلاق النار، وسيبقى معه، داعما ومساندا لحفظ سيادته وتماسك أبنائه وبقائه قويا، مثمنين كل المساعي والجهود التي آزرت لبنان وساهمت بوقف العدوان".دعا حمودي "في الوقت نفسه إلى تضافر الجهود لإزالة آثار العدوان وإعادة إعمار ماخربته آلة الحرب الصهيونية".