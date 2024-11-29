السوداني يلتقي في مدريد الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان خلال اللقاء، جرى بحث أوجه التعاون في مجالي الزراعة والصناعة الغذائية، والتأكيد على أهمية انضمام للاتفاقية للزيتون، بعد أن صادق مجلس على الانضمام للاتفاقية، وتجري التهيئة للعودة إلى الدولي للزيتون الذي مقره مدريد.وبين رئيس مجلس الوزراء، استعداد للعودة وبقوّة، ليكون عضواً فاعلاً في الدولي للزيتون، لاسيما وأنه يعد من المنتجة للزيتون حالياً، ويستعد لتهيئة الأراضي الخاصة بإنتاج المزارع الكبيرة التي لها أهمية مناخية أيضاً.من جانبه، أشار رئيس الدولي للزيتون إلى ضرورة عودة عضواً فاعلاً في المجلس، لما يمتلكه من إمكانات هائلة في أن يكون بلداً مصدراً للزيتون، وليس مستورداً، مؤكداً استعداد لإرسال المُختبرات والباحثين للعراق، والمساعدة في مشاريع الإدارة المُثلى للمياه.