السوداني للسفير الفلسطيني: العراق سيواصل جهوده لإنهاء معاناة المدنيين في غزة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "السوداني، استقبل اليوم السبت، السفير الفلسطيني لدى أحمد الرويضي، وجرى بحث العلاقات الثنائية، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية التي تشهد حرباً صهيونية إجرامية منذ أكثر من سنة، تسببت بوقوع آلاف الشهداء والجرحى".وجدد رئيس الوزراء، "موقف المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة أن تتحمل والدول الكبرى مسؤولياتها من أجل إنهاء معاناة المدنيين في غزّة، مشيراً إلى مواصلة بذل كل الجهود وإسناد المساعي بهذا الشأن، والاستمرار بإرسال موادّ الإغاثة والمتطلبات الإنسانية لأهلنا في غزّة".