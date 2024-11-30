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السوداني للسفير الفلسطيني: العراق سيواصل جهوده لإنهاء معاناة المدنيين في غزة

سياسة

2024-11-30 | 10:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني للسفير الفلسطيني: العراق سيواصل جهوده لإنهاء معاناة المدنيين في غزة
414 مشاهدة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، للسفير الفلسطيني لدى بغداد أحمد الرويضي، أن العراق سيواصل جهوده لإنهاء معاناة المدنيين في غزة.

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني، استقبل اليوم السبت، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي، وجرى بحث العلاقات الثنائية، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية التي تشهد حرباً صهيونية إجرامية منذ أكثر من سنة، تسببت بوقوع آلاف الشهداء والجرحى".

وجدد رئيس الوزراء، "موقف العراق المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة أن تتحمل المنظمات الدولية والدول الكبرى مسؤولياتها من أجل إنهاء معاناة المدنيين في غزّة، مشيراً إلى مواصلة العراق بذل كل الجهود وإسناد المساعي بهذا الشأن، والاستمرار بإرسال موادّ الإغاثة والمتطلبات الإنسانية لأهلنا في غزّة".
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