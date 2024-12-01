الأعرجي يستعرض مع السفير التركي آخر تطورات الاوضاع في سوريا

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الاحد، السفير التركي في بغداد، أنيل بورا إينان، وشهد اللقاء، استعراض آخر تطورات على الساحة السورية، ومناقشة الملفات المشتركة العراقية التركية، الى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب وأمن الحدود، وبما يعزز والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة العليا للبلدين".ونقل المكتب تأكيد الأعرجي على "موقف تجاه ما يجري في سوريا الشقيقة من اعمال الجماعات الارهابية والذي عبر عنه محمد شياع السوداني، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس بشار الأسد".