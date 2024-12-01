العراق يبحث مع الأردن ومصر التطورات الأخيرة في سوريا

وقالت في بيان، "أجرى ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي".

وبحث الوزيران بحسب البيان "خلال الاتصال التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، معربين عن قلقهما إزاء هذه المستجدات"، وأكدا دعمهما الكامل للجمهورية السورية الشقيقة"، مشددين على "أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها".



وأكد الجانبان على "ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بشأن الإقليمية بما يسهم في تحقيق والاستقرار وتعزيز بين الشقيقين".

الى ذلك، قالت إن حسين "أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي".

وتناول الجانبان خلال الاتصال "التطورات الأخيرة في شمال سوريا، لا سيما في منطقتي إدلب وحلب"، وأعرب الوزيران عن "قلقهما البالغ إزاء هذه المستجدات"، مؤكدين على "موقف ومصر الثابت في دعم الدولة السورية وأهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة الدولة".



كما شدد الوزيران على "خطورة تهديد والاستقرار في سوريا وتأثيره على الأوضاع في المنطقة بأسرها"، مشيرين إلى "ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان استقرار سوريا وسلامة أراضيها".